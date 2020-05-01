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Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı

Dolar/TL kuru bugün saat 11:50 sıralarında 7'nin üzerine çıktı. Kur 7.0172'den işlem görüyor
 01 Mayıs 2020 11:58
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Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı

Dolar/TL kuru bugün saat 11:50 sıralarında 7'nin üzerine çıktı. Kur 7.0172'den işlem görüyor.

Dolar/TL uzun süredir 7 sınırında işlem görüyordu. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.
Memurlar.Net
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