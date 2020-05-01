Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı

- Kısa numarası 182 olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), mobil ve sabit hatlardan geçen yıl en çok yararlanılan hizmet oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, alo zabıta-büyükşehir ve belediye iletişim merkezlerinin, MHRS'nin ardından kısa numaraları en fazla aranan kurumlar oldukları belirlendi.

Türkiye'nin 3 büyük mobil hat firmasının verileri açısından değerlendirildiğinde de Türk Telekom (TT Mobil), Vodafone ve Turkcell abonelerinin en çok aradığı kısa numara 182 olarak kayıtlara geçti.

TT Mobil kaynaklı aramalarda MHRS'yi 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 199 alo nüfus, 155 polis imdat takip etti.

Vodafone abonelerinin en fazla aradığı diğer kısa numaralar ise elektrik arıza, sıhhi imdat, alo nüfus ve polis imdat şeklinde sıralandı.

Turkcell kullanıcıları ise MHRS'nin dışında en fazla sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye merkezlerinin kısa numaralarını tuşladı.

- Bir yılda 62 milyar 177 milyon SMS

Öte yandan, geçen yıl TT Mobil, Vodafone ve Turkcell abonelerince toplam 62 milyar 177 milyon kısa mesaj (SMS) atılırken, 41,5 milyon multimedya mesaj (MMS) gönderildi.

2019'un dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, TT Mobil'in SMS sayısı yüzde 9, MMS sayısı yüzde 3,7 azaldı.

Vodafone'un SMS sayısı da bu dönemde yüzde 17,4 düşüş gösterirken, MMS sayısı ise yüzde 0,6 arttı.

Turkcell'in SMS sayısı bu dönemde yüzde 14,3, MMS sayısı yüzde 1,2 azaldı.