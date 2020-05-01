YPG Kovid-19'u fırsata çevirince, gıda fiyatları ikiye katlandı
|01 Mayıs 2020 12:19
|Yazdır
Terör örgütü YPG/PKK yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından istifade ederek yürüttüğü politikalarla Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği alanlarda temel gıda fiyatlarının son iki ayda yaklaşık iki katına çıkmasına neden oldu.
Dünya ile mücadele ederken terör örgütü YPG/PKK, salgını fırsata çevirmeye çalışıyor.
Örgütün işgalindeki bölgelerde halihazırda geçim sıkıntısı çeken siviller, artan pahalılık nedeniyle mağdur oluyor.
Söz konusu bölgelerde gıda ürünlerinin büyük bölümü Irak sınırından ve Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelere komşu kontrol noktalarından temin ediliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de ilk vakanın görülmesinin ardından, örgüt, işgal alanı dışından getirilen tüm ürünlerden vergi adı altında aldığı haraçları neredeyse iki katına çıkardı.
Örgütün aldığı haraç, ürün değerinin yaklaşık yüzde 10 ila 40'ına tekabül ediyor.
YPG/PKK yandaşı bir grup tüccar ise haraçlardan muaf sayıyor. Ayrıcalık tanınan bu grup, tekelinde tuttuğu bazı malları yüksek fiyatlarla piyasaya sürüyor.
Bunun neticesinde, terör örgütünün işgal sahasında, halkın en fazla tükettiği ürünlerde son iki ayda iki kata yaklaşan artışlar meydana geldi.
- Rekor fiyatlar görülüyor
AA muhabirleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası temel gıda ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre aşağıdaki gıdaların kilogram fiyatı;
- Kırmızı et 5 bin Suriye Lirası'ndan (SL) 9 bin SL'ye (27,77 TL'den 50 TL'ye)
- Pirinç 600 SL'den 1100 SL'ye (3,33 TL'den 6,11 TL'ye)
- Un 150 SL'den 350 SL'ye (0,83 TL'den 1.94 TL'ye)
- Şeker 600 SL'den 850 SL'ye (3,33 TL'den 4,72 TL'ye)
- 5 litrelik sıvı yağ 3 bin 500 SL'den 5 bin 500 SL'ye (19,44 TL'den 30,55 TL'ye)
- Domates 400 SL'den 1000 SL'ye (2,22 TL'den 5,55 TL'ye)
- Salatalık 250 SL'den 700 SL'ye (1,38 TL'den 3,88 TL'ye),
- Biber 800'den 1800 SL'ye (4,44 TL'den 10 TL'ye)
- Soğan 500 SL'den 1000 SL'ye (2,77 TL'den 5,55 TL'ye) yükseldi.
.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!
01 Mayıs 2020 12:32
|İntihar ettiği sanılan iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş
01 Mayıs 2020 12:17
|Salgında yiyecek bulamayan kedi ve martılara imam sahip çıktı
01 Mayıs 2020 11:48
|Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
01 Mayıs 2020 11:30
|Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
01 Mayıs 2020 10:05
|İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
01 Mayıs 2020 08:38
|Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
30 Nisan 2020 23:42
|Cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 21:01
|Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
30 Nisan 2020 20:43
|Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 18:39