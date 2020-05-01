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Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!
Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.
|01 Mayıs 2020 12:32
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Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, günün ilk saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti.
Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
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