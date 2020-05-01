1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir
 01 Mayıs 2020 12:34
Yazdır
Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türk Hava Yollarının (THY) 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamların bugüne kadar her türlü kolaylığı sağladığına dikkati çeken Aksoy, Kazakistan makamlarının da bu durumu bildiğini belirtti.

Aksoy, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan'a gidecek THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin talebi üzerine THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarını ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir.

Bununla birlikte Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan'ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
01 Mayıs 2020 13:20		 Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle işçilerle video konferans yöntemiyle görüştü
01 Mayıs 2020 10:54
Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
01 Mayıs 2020 09:50		 Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı
01 Mayıs 2020 09:30
Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
01 Mayıs 2020 07:45		 G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu
01 Mayıs 2020 05:02
1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Mayıs 2020 00:01		 Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz
30 Nisan 2020 23:48
ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü
30 Nisan 2020 23:36		 Yapılan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen isimler
30 Nisan 2020 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Bakan Selçuk 'LGS stadyumlarda yapılabilir mi?' sorusunu yanıtladı13:50 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün görüş yazısı, hamile memurları mağdur eder!13:50 - 'Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak'13:33 - Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı13:28 - Atatürk Üniversitesinin aşı geliştirme çalışmalarına bir milyon lira destek13:20 - Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş13:15 - Çorum'da bir evden 4 kamyonet çöp çıktı13:00 - Perakende fiyatlar yüzde 1,04 artış gösterdi12:59 - Oruç, bağışıklık sistemini güçlendiriyor12:52 - O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
12:36 - Bitlis'te bir köy, bir mezra ve bir apartman karantinaya alındı12:34 - Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama12:32 - İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor12:32 - Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!12:19 - YPG Kovid-19'u fırsata çevirince, gıda fiyatları ikiye katlandı12:17 - İntihar ettiği sanılan iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş12:03 - Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı11:58 - Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
şu an çalan şarkı 1
geldik evde yoktunuz 3
ali el hemdan'ın vurulması 3
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 4
kadir mısıroğlu 1
30.04.2020 muğla depremi 1
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam