Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama
|01 Mayıs 2020 12:34
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türk Hava Yollarının (THY) 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamların bugüne kadar her türlü kolaylığı sağladığına dikkati çeken Aksoy, Kazakistan makamlarının da bu durumu bildiğini belirtti.
Aksoy, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan'a gidecek THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin talebi üzerine THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarını ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir.
Bununla birlikte Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan'ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
01 Mayıs 2020 13:20
|Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle işçilerle video konferans yöntemiyle görüştü
01 Mayıs 2020 10:54
|Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
01 Mayıs 2020 09:50
|Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı
01 Mayıs 2020 09:30
|Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
01 Mayıs 2020 07:45
|G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu
01 Mayıs 2020 05:02
|1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Mayıs 2020 00:01
|Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz
30 Nisan 2020 23:48
|ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü
30 Nisan 2020 23:36
|Yapılan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen isimler
30 Nisan 2020 23:00