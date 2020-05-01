Perakende fiyatlar yüzde 1,04 artış gösterdi
|01 Mayıs 2020 13:00
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İstanbul'da, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,04 ve toptan fiyatlar yüzde 0,83 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2020 fiyat indekslerini açıkladı.
Buna göre, nisanda İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,04, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,83 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 10,53, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 8,09 olarak gerçekleşti.
- Sektörel bazda değişim oranları
Nisan 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 3,07, gıda harcamalarında yüzde 2,56, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,37, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,01 artış, konut harcamalarında yüzde 1,95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,85, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,12 azalış görüldü.
Toptan fiyatlarda ise nisanda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,46, madenler grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,90 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 16,37, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,83, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,55 azalış kaydedildi.
Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.
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