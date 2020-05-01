1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz
 01 Mayıs 2020 13:50
Yazdır
'Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahilinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandının orman yangınları için en riskli bölgeler olduğunu bildirdi.

Hazırlıkların bu riske göre yapıldığını belirten Pakdemirli, yangın sezonunda araç, gereç ve personelin büyük bir kısmının bu bölgelerde hazır bekletildiğini, bu yıl ülkede meydana gelebilecek her büyüklükte ve zorluktaki yangına karşı hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 3 temel strateji belirlediklerini kaydederek, "Bunların birincisi önleme yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik"

İkinci stratejilerinin ise erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz. Yangından anında haberdar oluyor ve 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimizle en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik." bilgilerini verdi.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ekipmanın da yangınla mücadelede önemini vurguladı.

Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin aracın görev yapacağını ve 300 arazözü de bu yıl yenileyeceklerini bildiren Pakdemirli, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele ekibinin de genişletileceğini kaydetti.

Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personelin görev yapacağını belirten Pakdemirli, "Bu arkadaşlarımızla beraber, bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlarla ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Belirledikleri 3. stratejinin, yanan alanların tekrar ağaçlandırılması, bir başka deyişle rehabilitasyon çalışmalarından oluştuğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yanan ormanlık alanları ilk ağaçlandırma sezonunda yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Mayıs 2020 15:20		 İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama
01 Mayıs 2020 14:44
Atatürk Üniversitesinin aşı geliştirme çalışmalarına bir milyon lira destek
01 Mayıs 2020 13:28		 İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
01 Mayıs 2020 12:32
Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı
01 Mayıs 2020 12:03		 Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı
01 Mayıs 2020 11:54
Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru
01 Mayıs 2020 11:28		 EBA TV'de LGS ve YKS öğrencilerine soru çözüm saatleri başlıyor
01 Mayıs 2020 11:27
Cezaevlerinde tüm görüşler 15 Mayıs'a kadar ertelendi
01 Mayıs 2020 11:25		 Aile Bakanlığı 45 bin uzmanı seferber etti
01 Mayıs 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık15:36 - Anne oğul koronavirüse yenildi15:33 - Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi15:20 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:16 - Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt15:13 - Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu15:10 - Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı15:10 - İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı15:06 - Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı14:57 - İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik
14:55 - Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım14:44 - İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama14:29 - Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem14:21 - Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü14:19 - 'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak14:12 - İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı14:11 - İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı14:09 - Gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.04.2020 muğla depremi 1
rusya'da coronavirüs vakalarının son zamanlarda artması 1
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
fatih sultan süleyman 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
koronanın bize öğrettikleri 4
en güzel çay 2
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam