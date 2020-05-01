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Bakan Selçuk 'LGS stadyumlarda yapılabilir mi?' sorusunu yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Güney Kore'de öğrenciler arasında 5'er metre bırakılarak uygulanan 'stadyumda sınav' yöntemiyle ilgili "Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı. Birkaç yüz kişinin yaptığı bir sınav. Biz çok imkana sahibiz. Bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrenci olacak, mesafe ne olacak, bunlarla ilgili senaryolar çalıştık" dedi.
 01 Mayıs 2020 13:53
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Bakan Selçuk 'LGS stadyumlarda yapılabilir mi?' sorusunu yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim yöntemi ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya açıklamalarda bulundu.

LGS tarihinin pazartesi günü yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını belirten Selçuk, "Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık" diye konuştu.

Selçuk şu bilgileri verdi:

"Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.

Bizim okullarımız açık. Öğretmenlerimiz hazır ama açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağınızı bilmek isteriz."

'Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı'

Çakmakçı, Selçuk'a Güney Kore'de bir stadyumda öğrencilerin 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdiklerini hatırlatarak bu yöntemin Türkiye'de de uygulanıp uygulanamayacağını sordu.

Selçuk, bu soru üzerine şunları kaydetti:

"Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı. Birkaç yüz kişinin yaptığı bir sınav. Biz çok imkana sahibiz. Bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrenci olacak, mesafe ne olacak, dezenfektan malzemeleri öğretmenlerin rolleri ne olacak, okul bahçesindeki durum nasıl olacak, iki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek bunlarla ilgili senaryolar çalıştık.
Anadolu Ajansı
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