Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
|01 Mayıs 2020 15:10
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin trafik polisine fiziki saldırıda bulunduğu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
Emniyet, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında resmi kıyafetli bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların ardından şu açıklamayı yaptı:
* 27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.
* Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır.
Ankara Keçiören'de bir şahıs kontrol noktasında kendisini durduran trafik polisine saldırdı.
Saldırı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ankara Emniyeti, polis memuruna mukavemet eden ve saldıran kişinin bulunması için her yerde arama yapıyor.
İşte 'Trafik Polisi'ne saldırının görüntüsü
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