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Polise el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldıran 14 şüpheli yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldırdıkları tespit edilen 14 kişi yakalandı.
 01 Mayıs 2020 14:01
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Polise el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldıran 14 şüpheli yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldırdıkları tespit edilen 14 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da Hacıbekir Mahallesi'nde çöp konteyneri ve demir parçalarıyla yol kapatarak ateş yakanların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden ekiplere molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiren 18 şüpheli tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst araması ve evlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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