1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı

Yasa dışı internet olarak nitelenen 'dark web'de (karanlık web) iyileşen Covid-19 hastalarının kanlarının satıldığı ortaya çıktı
 01 Mayıs 2020 14:12
Yazdır
İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı

Corona virüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen corona virüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda.

İyileşmiş corona virüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı
01 Mayıs 2020 15:06		 Gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu serbest bırakıldı
01 Mayıs 2020 14:09
Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!
01 Mayıs 2020 12:32		 YPG Kovid-19'u fırsata çevirince, gıda fiyatları ikiye katlandı
01 Mayıs 2020 12:19
İntihar ettiği sanılan iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş
01 Mayıs 2020 12:17		 Salgında yiyecek bulamayan kedi ve martılara imam sahip çıktı
01 Mayıs 2020 11:48
Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
01 Mayıs 2020 11:30		 Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
01 Mayıs 2020 10:05
İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
01 Mayıs 2020 08:38		 Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
30 Nisan 2020 23:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık15:36 - Anne oğul koronavirüse yenildi15:33 - Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi15:20 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:16 - Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt15:13 - Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu15:10 - Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı15:10 - İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı15:06 - Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı14:57 - İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik
14:55 - Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım14:44 - İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama14:29 - Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem14:21 - Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü14:19 - 'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak14:12 - İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı14:11 - İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı14:09 - Gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
kadir mısıroğlu 1
Hayat bir gündür o da bugündür 4
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
en güzel çay 2
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
1 mayıs 1
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
rusya'da coronavirüs vakalarının son zamanlarda artması 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam