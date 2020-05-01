1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, corona virüs tedbirlerinin ardından sayının 2 binlere düştüğünü söyledi. Güler, "Geçen ramazan ayında bulunan stokumuzun belki 10'da 1'iyle bu ramazana girebiliyoruz. Haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak. Sağlığı yerinde olan bağışçıları kan alma noktalarımıza davet ediyorum" ded
 01 Mayıs 2020 14:19
Yazdır
'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak

Corona virüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay'ın kan stokları da azaldı. Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, mart ayının başında corona virüs tedbirleri ile birlikte herkesin evlerine çekildiğini, bu nedenle kan bağışıyla ilgili planladıkları organizasyonları hayata geçiremediklerini söyledi. Güler, "Biz her yıl ramazan ayının hemen öncesinde yaklaşık 2-3 hafta kadar yoğun bir şekilde kan bağışı organizasyonu düzenleriz ve çok ciddi anlamda stoklarımızı doldururuz. Bu kanın bir ömrü var. 42 gün miadı var. Daha fazla alıp stoklama imkanımız yok. Sürekli aktif olarak çalışarak bu stoku doldurmak zorundayız. 'Covid-19' başlamadan önce de Türk Kızılayı'nda 100 bin civarında stokumuz vardı. Her gün artık bu stoktan yemeye başladık. İhtiyaçları buradan karşılamaya başladık. Kan bağışlarını çok istediğimiz düzeyde tutamadık" diye konuştu.

'HAZİRANDA KANDA DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLACAK'

Dr. Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, salgın sürecinde bunun 2 binlere düştüğünü belirterek, "Türkiye'de acil olmayan ameliyatları ötelediğimizden dolayı kan ihtiyacımız yaklaşık 6 bin kadar. Ama bütün hepsini öteleme şansınız yok. Doğum acil bir şeydir, talesemi hastaları, lösemi hastaları, kanser hastaları bunlar rutin sürekli kan bekleyen ya da uygunluğu olduğu zaman nakil bekleyen hastalardır. Normal zamanlarda ihtiyaç 9 bindi. Acil olmayan ameliyatlarımızı ötelediğimiz için normalleşme süreci başlayınca ihtiyaç daha da artacak. Normalde yaz aylarında insanlar tatile gidip kendilerini öteliyorlardı. Ama zannediyorum haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla bir ihtiyaç olacak. Dolayısıyla günde belki 9 bin değil, 11-12 binlerin üstüne çıkacak. O yüzden şimdiden şu andaki dönemdeki ihtiyacı karşılayıp üstüne de biraz koymamız gerekiyor" dedi.

'BAĞIŞ ALANLARI EN GÜVENLİ ALANLARDAN'

Şu anda sabit kan noktalarında fazla personelle çalıştıklarını kaydeden Güler, "Ekip organizasyonlarını yapabilirsek normalleşmeyle beraber bunu aşacağımızı düşünüyorum. Geçen ramazan ayında bulunan stokumuzun belki 10'da 1'iyle bu ramazana girebiliyoruz. Çok da stoktan bahsetmek söz konusu değil; çünkü 2-3 günlük ihtiyaçla döngüyü sağlayabiliyoruz. Ben sağlığı yerinde olan 18-65 yaş arasında olan bütün bağışçıları sabit kan alma noktalarımıza davet ediyorum. Kesinlikle emin olabilirler, burada hijyen koşulları son noktaya kadar sağlanıyor. Sosyal mesafeyi aynı şekilde yatak aralarında koruyoruz. Personelimiz her an eldivenlerini değiştiriyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bağış alanları en güvenli alanlardan biri, diyebilirim" diye konuştu.

'SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ'

Dr. Murat Güler, kan bağışının orucu bozmadığını; ancak plazma bağışında vücuda tekrar kan verildiği için orucun bozulduğuna dikkat çekerek, "Normal bir kan bağışçısının kan verebilmesi için bir önceki ana öğününü güzel yemiş olması gerekiyor. Aktif olarak çalışan bir vatandaşımız öğleden sonra gelip tam kan bağışı yapmak istediği zaman reaksiyon riski oluşuyor. Biz zaten çalışmalarımızı 01.00-02.00 saatlerine kadar uzatıyoruz. Hatta kan veren olursa sahura kadar devam ediyoruz. Tutmayan, tutamayan bağışçılarımız iftardan önce ağırlıklı geliyor, iftardan sonra da kan bağışlamak isteyenleri davet ediyorum. Öğleden sonra gelip niyetli olup kan verdiği zaman reaksiyon gelişirse müdahale etmek zorunda kalabiliriz. Herhangi bir şekilde bir damar yolu açıp tedavi anlamında iyileştirmek için müdahale etmek zorunda olabiliriz. O yüzden bağışçılarımız kendini iyi hissediyorsa, yoğun bir çalışması yoksa oruç tutuyorsa öğlene kadar ya da iftardan sonra oruç tutmuyorsa herhangi bir saatte kan bağışına davet ediyorum" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım
01 Mayıs 2020 14:55		 Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem
01 Mayıs 2020 14:29
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
01 Mayıs 2020 14:21		 İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı
01 Mayıs 2020 14:11
Oruç, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
01 Mayıs 2020 12:59		 O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
01 Mayıs 2020 12:52
Salgınlarda Kabe örtüsünden, mukaddes hediyelere kadar karantina uygulanmış
01 Mayıs 2020 11:33		 Eldeki tahrişi azaltan dezenfektan geliştirildi
01 Mayıs 2020 11:31
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
01 Mayıs 2020 10:56		 Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı
01 Mayıs 2020 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık15:36 - Anne oğul koronavirüse yenildi15:33 - Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi15:20 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:16 - Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt15:13 - Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu15:10 - Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı15:10 - İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı15:06 - Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı14:57 - İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik
14:55 - Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım14:44 - İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama14:29 - Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem14:21 - Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü14:19 - 'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak14:12 - İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı14:11 - İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı14:09 - Gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hz.Muhammed 1
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
şu an çalan şarkı 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
koronanın bize öğrettikleri 4
rusya'da coronavirüs vakalarının son zamanlarda artması 1
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam