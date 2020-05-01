Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
|01 Mayıs 2020 14:29
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
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