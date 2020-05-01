1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
 01 Mayıs 2020 14:29
Yazdır
Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım
01 Mayıs 2020 14:55		 Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
01 Mayıs 2020 14:21
'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak
01 Mayıs 2020 14:19		 İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı
01 Mayıs 2020 14:11
Oruç, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
01 Mayıs 2020 12:59		 O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
01 Mayıs 2020 12:52
Salgınlarda Kabe örtüsünden, mukaddes hediyelere kadar karantina uygulanmış
01 Mayıs 2020 11:33		 Eldeki tahrişi azaltan dezenfektan geliştirildi
01 Mayıs 2020 11:31
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
01 Mayıs 2020 10:56		 Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı
01 Mayıs 2020 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:39 - Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık15:36 - Anne oğul koronavirüse yenildi15:33 - Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi15:20 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:16 - Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt15:13 - Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu15:10 - Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı15:10 - İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı15:06 - Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı
14:57 - İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik14:55 - Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım14:44 - İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama14:29 - Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem14:21 - Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü14:19 - 'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak14:12 - İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı14:11 - İstanbul'un barajlarında son durum: 15 günde yüzde 2,3 azaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
şu an çalan şarkı 1
dolar kuru 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
en güzel çay 2
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
1 mayıs 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
30.04.2020 muğla depremi 1
gram altın 3
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam