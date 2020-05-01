İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı
Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir'in ikinci kitabı okuyucularıyla buluştu.
|01 Mayıs 2020 15:10
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