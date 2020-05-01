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İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı

Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir'in ikinci kitabı okuyucularıyla buluştu.
 01 Mayıs 2020 15:10
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İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı

"İçimizde Umut Var" adlı ilk kitabını 2019 yılında okuyucularıyla buluşturan Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir'in ikinci kitabı da bu hafta raflardaki yerini aldı

"İçimizdeki, Çevremizdeki ve Evrendeki Küçük Umutlarımız" başlıyla yayımlanan kitap, Asitan Kitap'tan yayınladı

Memurlar.Net
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