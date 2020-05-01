1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk-İş Sendikasının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
 01 Mayıs 2020 15:16
Yazdır
Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk-İş Sendikasının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakan Koca, paylaşımda, "Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
01 Mayıs 2020 13:20		 Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama
01 Mayıs 2020 12:34
Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle işçilerle video konferans yöntemiyle görüştü
01 Mayıs 2020 10:54		 Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
01 Mayıs 2020 09:50
Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı
01 Mayıs 2020 09:30		 Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
01 Mayıs 2020 07:45
G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu
01 Mayıs 2020 05:02		 1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Mayıs 2020 00:01
Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz
30 Nisan 2020 23:48		 ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü
30 Nisan 2020 23:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:44 - İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek15:39 - Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık15:36 - Anne oğul koronavirüse yenildi15:33 - Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi15:20 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:16 - Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt15:13 - Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu15:10 - Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı15:10 - İl milli eğitim müdürünün ikinci kitabı raflardaki yerini aldı
15:06 - Babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı14:57 - İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik14:55 - Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım14:44 - İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama14:29 - Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem14:21 - Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü14:19 - 'Kana normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak14:12 - İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları satışa çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
fatih sultan süleyman 1
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
Hz.Muhammed 1
Hayat bir gündür o da bugündür 4
gram altın 3
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam