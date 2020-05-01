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Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sokağa çıkma yasağı günlerinde evlerinde sıkılanlara ailecek oynayabilecekleri oyun tavsiyesinde bulundu.
 01 Mayıs 2020 15:33
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Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sokağa çıkma yasağı günlerinde evlerinde sıkılanlara ailecek oynayabilecekleri oyun tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 'Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek.' paylaşımında bulundu.

Memurlar.Net
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