1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık

Geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı için çalışmalara başlayan Oxford Üniversitesi, yaklaşık 320 kişi üzerinde denenen aşıdan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı.
 01 Mayıs 2020 15:39
Yazdır
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık

Geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı için çalışmalara başlayan Oxford Üniversitesi, yaklaşık 320 kişi üzerinde denenen aşıdan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile birçok ülke aşı ve ilaç geliştirmeye çalışırken, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Oxford Üniversitesi'nde Profesör John Bell yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladıkları korona virüs aşısında önemli yol kat ettiklerini duyurdu. Profesör John Bell, Covid-19 aşısını yaklaşık 320 kişi üzerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı. Aşının hazır olması halinde dağımı için İngiltere'nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

"Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum"

Profesör John Bell, hedeflerinin Haziran ayı ortasına kadar Covid-19'a karşı tamamen önlem alınabilecek bir aşı üretmek olduğunu vurguladı. Bell, "Bu çalışma hala devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum" dedi.

Profesör Bell, "İngiltere'nin önemli bir firması AstraZeneca ile irtibat halindeyiz. Aşı tam anlamıyla hazır olduğunda geçmişe dönük düşüncelerle veya nasıl dağıtım yapılacağı konusunda düşünmek istemiyoruz. Geleceğe yönelerek ülkelerin bu aşıya bir an önce temin edebilecek duruma gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu
01 Mayıs 2020 17:08		 Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı
01 Mayıs 2020 16:22
Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü
01 Mayıs 2020 15:47		 Batı medeniyeti ceset kokuyor!
01 Mayıs 2020 07:27
Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti
01 Mayıs 2020 04:38		 Trump: Kanıt gördüm, virüs Vuhan'daki laboratuvardan çıktı
01 Mayıs 2020 04:31
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
30 Nisan 2020 23:23		 Rusya Başbakanı'nın virüs testi pozitif çıktı
30 Nisan 2020 20:10
Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
30 Nisan 2020 18:36		 Virüsle mücadelede umutlandıran gelişme... Haziran'da hazır
30 Nisan 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık uyardı... Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu17:01 - Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkıştı, 10 metreden aşağı böyle düştü16:51 - Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek16:46 - 1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı16:39 - Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı16:35 - Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
16:31 - Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi16:22 - Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı16:16 - Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide16:06 - Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi15:59 - Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü15:49 - Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:44 - İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
kadir mısıroğlu 1
01.05.2020 disk'lilerin gözaltına alınması 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
fatih sultan süleyman 1
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
Hz.Muhammed 1
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
Hayat bir gündür o da bugündür 4
1 mayıs 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam