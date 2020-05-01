İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini öne sürdü.
|01 Mayıs 2020 15:44
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İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın özellikle teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.
Koronavirüs sürecinde Turan ile Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı öne sürüldü.
Arda'nın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı dile getirildi.
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