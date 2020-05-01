Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı
|01 Mayıs 2020 15:49
|Yazdır
Önceki gün karantina altına alınan Adıyaman'ın Besni ilçesinde Uzunkuyu köyünde vaka sayısı 19'a yükseldi.
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışan F.B. bağ bahçe işinde çalışmak için Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyüne geldi. Fabrikada ki işçilerde korona virüs (Covid-19) rastlanınca F.B'de test yaptırdı. F.B. ile birlikte ailesinden 5 kişinin daha test sonucu pozitif çıktı. Besni ilçesinin en büyük köylerinden birisi olan 800'ün üzerinde nüfusa sahip Uzunkuyu köyünde 6 kişide korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri karar ile köy karantina aldı. Köye giriş ve çıkışlara güvenlik güçleri izin vermiyor. F.B.'nin köyde temas ettiği düşünülen 27 kişiye daha numune örnekleri alınarak test yapıldı. Yapılan test sonucunda 27 kişi içerisinden 13'ünde test sonucu pozitif çıktı. Köydeki vaka sayısı 19'a yükseldi.
Besni ilçesinde 19'u Uzunkuyu köyü olmak üzere toplam vaka sayısı 24'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi
01 Mayıs 2020 17:19
|Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı
01 Mayıs 2020 17:15
|Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı
01 Mayıs 2020 16:39
|Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
01 Mayıs 2020 16:35
|Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide
01 Mayıs 2020 16:16
|Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü
01 Mayıs 2020 15:59
|Anne oğul koronavirüse yenildi
01 Mayıs 2020 15:36
|Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu
01 Mayıs 2020 15:13
|Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
01 Mayıs 2020 15:10
|Bir ilçe ve bir mahallede giriş ve çıkışlara sınırlandırma
01 Mayıs 2020 04:34