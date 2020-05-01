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Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile okul müdürlerinin de desteğini alarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenleri 'Afyon Ağzı'yla mizahi açıdan canlandırdı. 10 çocuğun hazırladığı video izleyenleri gülümsetti.
 01 Mayıs 2020 15:59
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Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile okul müdürlerinin de desteğini alarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenleri 'Afyon Ağzı'yla mizahi açıdan canlandırdı. 10 çocuğun hazırladığı video izleyenleri gülümsetti.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri 'Afyon Ağzı'yla dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı canlandıran Abdulkadir Karamemiş, Afyon ağzıyla vatandaşları şöyle uyardı:

"Sevgili vatandaşlarımız bugünkü tabloya göre şunları söyleyeceğim. O sokak senin bu sokak senin diye gezip durmayın, evinizde durun. Hayat eve sığar diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Keşkekleri evlerde yiyelim. Ağzı açıkları kendimiz ediverelim. Bayrama kadar dişinizi sıkıverin çifte bayram ediverelim, kaymaklı kadayıfları beraber yiyiverelim."

Sağlık Bakanı Koca'nın yerine geçen Karamemiş'in kendisine Afyonkarahisar'ın meşhur mercimekli bükmesini ikram eden kişiyi, 'Bana yaklaşma' diye uyarması da izleyenleri gülümsetti.

İlkokul öğrencilerinden Ramazan Biçer de yine Bilim Kurulu üyelerinden birini canlandırdı. Biçer, Afyon ağzıyla çok fazla kıpırdanmaması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu virüs denen illet hemen geçip gidiverecek. Valla hepinizi görüyorum pencereden kocaman kocaman emmiler maske falan olmadan sokağa çıkıveriyor. Azıcık evde duruverin, sokağa çıkmayın. Bu günler geçiverecek inşallah."
İhlas Haber Ajansı
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