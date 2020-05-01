Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide
|01 Mayıs 2020 16:16
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Kırşehir Belediyesi temizlik görevlisi, Covid-19 salgını nedeniyle işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokaklarda işçi hakkı diye kavga eden sendika görevlilerine kavga istemediklerini söyledi.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Medet Başaran, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı olduğu halde biz işlerimizin başındayız. Evimize ekmek götürmek için işimize devam ediyoruz. Şehrimizin temizliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle bizler tedbirlerimizi alarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.
İşçinin hakkını savunmak için sokaklara çıkan ve kavga eden sendika temsilcilerine de mesaj gönderen Başaran, "Sendika çalışanları 1 Mayıs işçi bayramında oldukları gibi meydanlara çıkıyor. Meydanlarda ise kavga oluyor. Biz, kavga olsun istemiyoruz. Çalışan emekçi insanlara da hata yapılmasını istemiyoruz. Herkes işini en güzel şekilde yapsın, kavga olmasın ricamız bu. İşçinin hakkı da gerektiği kadar savunulsun" diye konuştu.
Covid-19 salgını kapsamında çalışan fırıncı Ahmet Solak ise, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Ülkemizde virüsle mücadele ediliyor. Bizde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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