1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı davaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.
 01 Mayıs 2020 16:31
Yazdır
Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı davaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.

Ankara'daki birden fazla sanıklı olan ve ayrı ayrı mahkemelerde 4 Mayıs'ta yeniden görülmeye başlanması planlanan 3 ana darbe davası, yargısal süreçlerin 15 Haziran'a kadar durdurulması kararı sonrası mahkemelerce belirlenen tarihlere ötelendi.

Buna göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü davası 16 Haziran'a bırakıldı.

Darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F-16 pilotlarının da sanıkları arasında bulunduğu 475 sanıklı dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla sürecek.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri darbe davası da 6 Temmuz'a ertelendi.

Eski tuğgeneraller Erhan Caha ve Adem Boduroğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu ve esasa ilişkin savunmaların alınması aşamasındaki davada toplam 142 sanık bulunuyor.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı dava ise 16 Haziran'a bırakıldı.

Davanın sanıkları arasında 15 Temmuz gecesi sözde sıkıyönetim direktiflerinin bağlı birliklere iletilmesini sağlayan ve Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı öldürmeye çalıştığı belirtilen eski albay Erkan Öktem de bulunuyor.

- Davalar 4 Mayıs'a ertelenmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreleri 30 Nisan'a kadar durduran karar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelere tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer konular haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye niteliğinde yazı göndermişti.

Bunun üzerine Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı darbe davaları, mahkemeler tarafından 4 Mayıs'a ertelenmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yargılamalara ilişkin sürecin durdurulması kararının 15 Haziran'a kadar uzatılması sonrası söz konusu davalar, ikinci kez ertelenmiş oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polise el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldıran 14 şüpheli yakalandı
01 Mayıs 2020 14:01		 MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
01 Mayıs 2020 10:43
Kumrular saldırısının faili 9 yıl sonra yakalandı
01 Mayıs 2020 10:09		 PKK'ya 'gizli' sevkiyat
01 Mayıs 2020 06:46
Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede
30 Nisan 2020 19:19		 PKK'dan itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor
30 Nisan 2020 18:49
FETÖ sanığı, avukat eşiyle verdiği savunmayı inkar etti
30 Nisan 2020 17:49		 Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
30 Nisan 2020 17:12
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 102 kilogram esrar ile mühimmat bulundu
30 Nisan 2020 12:09		 MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2020 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık uyardı... Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu17:01 - Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkıştı, 10 metreden aşağı böyle düştü16:51 - Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek16:46 - 1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı16:39 - Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı16:35 - Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
16:31 - Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi16:22 - Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı16:16 - Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide16:06 - Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi15:59 - Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü15:49 - Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:44 - İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayat bir gündür o da bugündür 4
kadir mısıroğlu 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
01.05.2020 disk'lilerin gözaltına alınması 1
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam