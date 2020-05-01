Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

BİLİM KURULU ÜYESİ: SALGIN EN AZ 20 YA DA 24 AY DAHA SÜREBİLİR Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, salgına karşı geliştirilen aşıların beklendiği gibi etki edememesi ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı ve salgının kitle bağışıklığı ile sona erebileceğini ifade etti. Azap, kitle bağışıklığının yüzde 50 ya da 60 oranına çıkması için dünya çapındaki salgının en az 20-24 ay sürebileceğini, bu süre içinde de bireysel önlemlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.