1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.
 01 Mayıs 2020 16:39
Yazdır
Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi
01 Mayıs 2020 17:19		 Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı
01 Mayıs 2020 17:15
Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
01 Mayıs 2020 16:35		 Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide
01 Mayıs 2020 16:16
Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü
01 Mayıs 2020 15:59		 Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı
01 Mayıs 2020 15:49
Anne oğul koronavirüse yenildi
01 Mayıs 2020 15:36		 Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu
01 Mayıs 2020 15:13
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
01 Mayıs 2020 15:10		 Bir ilçe ve bir mahallede giriş ve çıkışlara sınırlandırma
01 Mayıs 2020 04:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık uyardı... Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu17:01 - Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkıştı, 10 metreden aşağı böyle düştü16:51 - Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek16:46 - 1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı16:39 - Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı16:35 - Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
16:31 - Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi16:22 - Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı16:16 - Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide16:06 - Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi15:59 - Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü15:49 - Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:44 - İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya'da coronavirüs vakalarının son zamanlarda artması 1
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
koronanın bize öğrettikleri 4
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
30.04.2020 muğla depremi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam