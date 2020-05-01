1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu

Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İtalya'nın Cosenza kentinde ise resmi polis aracından akşam ezanı okundu.
 01 Mayıs 2020 17:08
Yazdır
İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan akşamı ezanı resmi polis aracından okundu. İtalya'nın Cosenza kentinde akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı
01 Mayıs 2020 16:22		 Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü
01 Mayıs 2020 15:47
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık
01 Mayıs 2020 15:39		 Batı medeniyeti ceset kokuyor!
01 Mayıs 2020 07:27
Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti
01 Mayıs 2020 04:38		 Trump: Kanıt gördüm, virüs Vuhan'daki laboratuvardan çıktı
01 Mayıs 2020 04:31
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
30 Nisan 2020 23:23		 Rusya Başbakanı'nın virüs testi pozitif çıktı
30 Nisan 2020 20:10
Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
30 Nisan 2020 18:36		 Virüsle mücadelede umutlandıran gelişme... Haziran'da hazır
30 Nisan 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık uyardı... Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu17:01 - Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkıştı, 10 metreden aşağı böyle düştü16:51 - Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek16:46 - 1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı16:39 - Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı16:35 - Koronavirüsü yenen Başkan Yardımcısı taburcu edildi
16:31 - Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi16:22 - Virüsün en hızlı yayıldığı ülke'de Başbakan'da yakalandı16:16 - Herkes evinde, onlar evde kalanlar için mesaide16:06 - Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi15:59 - Bilim Kurulu üyelerinin yerine geçen öğrenciler 'afyon ağzı' ile güldürdü15:49 - Karantinaya alınan köyde 33 kişiden 19'unun testi pozitif çıktı15:47 - Bu ülkede son 10 günde iki vekil ve bir bakan virüsten öldü15:44 - İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
fatih sultan süleyman 1
kadir mısıroğlu 1
ali el hemdan'ın vurulması 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam