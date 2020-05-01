Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın
|01 Mayıs 2020 17:24
|Yazdır
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sordu. Hastalara şifa dileyen Erdoğan, "Nasıl memnun musunuz? Rabbim şifalar versin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Kendilerini feda edercesine mücadele verdiler. Bugün rakamları almadım ama dün vefat eden hasta sayısı 93'e düşmüştü. Taburcu olan hastalarımızın sayısının fazla olması bizi sevindiriyor. Bunun yanında rehavete kapılmamamız gerekir" dedi.
Tedavi gören hastalar ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de sağlık çalışanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB: YKS ile ilgili kararları YÖK alıyor
01 Mayıs 2020 18:45
|Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs yürüyüşüne müdahale açıklaması
01 Mayıs 2020 18:01
|Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt
01 Mayıs 2020 15:16
|Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
01 Mayıs 2020 13:20
|Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama
01 Mayıs 2020 12:34
|Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle işçilerle video konferans yöntemiyle görüştü
01 Mayıs 2020 10:54
|Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
01 Mayıs 2020 09:50
|Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı
01 Mayıs 2020 09:30
|Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
01 Mayıs 2020 07:45
|G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu
01 Mayıs 2020 05:02