Köylüler 'İnternetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı
|01 Mayıs 2020 17:37
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Rize'de 5 gündür internet ve telefonlarını kullanamayan köy sakinleri, ihbarda bulununca telefon direklerindeki kablolarının kesilerek çalındığı ortaya çıktı.
Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Topluca Köyü'ne bağlı Taşkıran Mahallesi ve ilçe merkezine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde iki noktada telefon direkleri kesildi.
Kesilen direklerle birlikte kablolar sökülerek alındı. 5 gündür telefon ve internetsiz kalan Topluca Köyü halkı durumu yetkililere haber verdi. Servis sağlayıcı yetkilileri incelemeler esnasında iki telefon direğinin kesilerek kabloların çalındığını gördü. Yetkiler bugün köyde yaptığı çalışma ile köye yeniden telefon ve internet hattının bağlanmasını sağladı. Olayı gerçekleştirenlerin ise kim olduğu henüz tespit edilemedi.
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