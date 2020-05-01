1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soğan ihracatı izniyle ilgili teşekkür etti.
 01 Mayıs 2020 17:49
Yazdır
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı yeniden kontrollü olarak açılıyor. Karacabey ve Yenişehir başta olmak üzere Türkiye genelindeki soğan üreticilerinin sorunlarını yakından takip ederek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, üreticiler adına teşekkür etti.

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan soğan ihracatına izin verilmesi başta çiftçilerimiz olmak üzere hepimizi mutlu etti. Antakya ve Adana'da soğan hasadı başladı. Bursa da, Karacabey ve Yenişehir'deki binlerce dönüm soğan tarlalarıyla bu alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisidir. Binlerce üreticimiz soğan üretiminden geçimini sağlıyor. Türkiye genelinde iç piyasada soğan tedariki noktasında sıkıntımız yok. Özellikle bu yıl soğan rekoltesinde ciddi bir artış var. Geçen yıl 500 bin ton civarında olan soğan üretimi bu yıl 1 milyon 250 ton civarında üretim gerçekleşti. Üreticimiz elindeki soğanları sadece iç piyasaya değil yurt dışına ihraç edemezse tarlada kalacaktı" dedi.

Üreticilerin yüzü güldü

Soğan üreticimizin süreç boyunca yaşadığı sorunları ve beklentilerini Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile paylaştıklarının altını çizen Esgin, "Tarım ve Orman Bakanlığımız da salgın sürecinde kontrollü olmak koşuluyla kişi başı 250 ton soğan ihracatına izin verildi. Bu üreticimiz için sevindirici bir haber oldu. Karacabey ve Yenişehir başta olmak üzere Türkiye genelindeki üreticilerimizin yüzü güldü. İnanıyorum ki yakın zamanda salgın sürecinden kurtularak kontrollü ihracatın tamamen serbest olacağını ümit ediyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık'tan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü önerileri
01 Mayıs 2020 17:20		 İçişlerinden 1 Mayıs açıklaması: Provokasyona açık bir ortam oluşturuldu
01 Mayıs 2020 16:46
Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Mayıs 2020 15:20		 İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama
01 Mayıs 2020 14:44
'Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak'
01 Mayıs 2020 13:50		 Atatürk Üniversitesinin aşı geliştirme çalışmalarına bir milyon lira destek
01 Mayıs 2020 13:28
İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
01 Mayıs 2020 12:32		 Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı
01 Mayıs 2020 12:03
Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı
01 Mayıs 2020 11:54		 Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru
01 Mayıs 2020 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Öğretim görevlisi, babası ile aynı kaderi yaşadı19:04 - AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi18:57 - Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi18:45 - MEB: YKS ile ilgili kararları YÖK alıyor18:43 - Virüsü yenen doktor: Semptomlarım göğüste baskı ve hafif öksürüktü18:38 - Yasağa rağmen sokakta dans ettiler18:35 - Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri18:29 - Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek18:22 - İstanbul'da iki AVM'nin açılış tarihi belli oldu18:17 - Polis memuru, iftarlık kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı
18:01 - Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs yürüyüşüne müdahale açıklaması17:49 - Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak17:37 - Köylüler 'İnternetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık'tan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü önerileri17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
teselya 1
maskov87 1
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
supporters 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
isviçre'den tedavi olma talebi gönderen gurbetçi aile 1
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 3
en güzel çay 2
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam