1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli hudut birliklerince, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan şüphelilere yönelik müdahalede, 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca ele geçirildi
 01 Mayıs 2020 18:57
Yazdır
Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçı oldukları değerlendiren 4 şüpheli tarafından Hakkari hududunda araziye terk edilen 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli hudut birlikleri, 4 şüphelinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştığını tespit etti.

Şüphelilere müdahale eden birlikler, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde, kaçakçı oldukları değerlendirilen şüpheliler tarafından araziye terk edilmiş 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

- Barış Pınarı bölgesinde de silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Öte yandan, bakanlıktan yapılan başka bir açıklamaya göre, 30 Nisan'da 4 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 Kaleşnikof, bir RPG-7 (4 roket), bir lav silahı, bir tank savar, 15 el bombası, 18 şarjör, 4 hücum yeleği, 2 telsiz ve bir kimlik bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbe davaları koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi
01 Mayıs 2020 16:31		 Polise el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldıran 14 şüpheli yakalandı
01 Mayıs 2020 14:01
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
01 Mayıs 2020 10:43		 Kumrular saldırısının faili 9 yıl sonra yakalandı
01 Mayıs 2020 10:09
PKK'ya 'gizli' sevkiyat
01 Mayıs 2020 06:46		 Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede
30 Nisan 2020 19:19
PKK'dan itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor
30 Nisan 2020 18:49		 FETÖ sanığı, avukat eşiyle verdiği savunmayı inkar etti
30 Nisan 2020 17:49
Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
30 Nisan 2020 17:12		 Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 102 kilogram esrar ile mühimmat bulundu
30 Nisan 2020 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Öğretim görevlisi, babası ile aynı kaderi yaşadı19:04 - AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi18:57 - Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi18:45 - MEB: YKS ile ilgili kararları YÖK alıyor18:43 - Virüsü yenen doktor: Semptomlarım göğüste baskı ve hafif öksürüktü18:38 - Yasağa rağmen sokakta dans ettiler18:35 - Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri18:29 - Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek18:22 - İstanbul'da iki AVM'nin açılış tarihi belli oldu18:17 - Polis memuru, iftarlık kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı
18:01 - Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs yürüyüşüne müdahale açıklaması17:49 - Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak17:37 - Köylüler 'İnternetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı17:24 - Virüs tedavisi gören hastalarla görüşen Erdoğan: Güzel günler yakın17:20 - Bakanlık'tan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü önerileri17:19 - Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan dere temizlendi17:15 - Koronavirüsü yenen gençten yaşıtlarına 'evde kalın' çağrısı17:08 - İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
O ilimiz, tedbirlere uydu, 2 haftadır korona vakasına rastlanmadı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Virüsü insanlara bulaştıran hayvan Türkiye'de ilk kez görüldü
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Ankara'da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sheriff 1
1 mayıs 1
geceye bir şiir bırak 2
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 1
30.04.2020 muğla depremi 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
Hz.Muhammed 1
gram altın 3
koronanın bize öğrettikleri 4
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam