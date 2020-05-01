Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
|01 Mayıs 2020 18:57
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Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçı oldukları değerlendiren 4 şüpheli tarafından Hakkari hududunda araziye terk edilen 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli hudut birlikleri, 4 şüphelinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştığını tespit etti.
Şüphelilere müdahale eden birlikler, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde, kaçakçı oldukları değerlendirilen şüpheliler tarafından araziye terk edilmiş 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
- Barış Pınarı bölgesinde de silah ve mühimmatlar ele geçirildi
Öte yandan, bakanlıktan yapılan başka bir açıklamaya göre, 30 Nisan'da 4 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 Kaleşnikof, bir RPG-7 (4 roket), bir lav silahı, bir tank savar, 15 el bombası, 18 şarjör, 4 hücum yeleği, 2 telsiz ve bir kimlik bulundu.
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