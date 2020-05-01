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Polis memuru, iftarlık kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı

Çekmeköy'de bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında aç kalan bir sokak köpeği ile iftarlık kumanyasını paylaştı.
 01 Mayıs 2020 18:17
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Polis memuru, iftarlık kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı

Çekmeköy'de görevli olan bir polis memuru, iftar için kendisine verilen kumanyayı aç kalan sokak köpeği ile paylaştı. Polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kumanyasını sokak köpeğiyle paylaşması duygusal anlara sahne oldu.
İhlas Haber Ajansı
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