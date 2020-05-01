Polis memuru, iftarlık kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı
Çekmeköy'de bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında aç kalan bir sokak köpeği ile iftarlık kumanyasını paylaştı.
|01 Mayıs 2020 18:17
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