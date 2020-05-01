MEB: YKS ile ilgili kararları YÖK alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, çağrı merkezlerine gelen sorular üzerine Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ile ilgili kararların YÖK tarafından alındığını duyurdu
|01 Mayıs 2020 18:45
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Milli Eğitim Bakanlığı, çağrı merkezlerine gelen sorular üzerine Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ile ilgili kararların YÖK tarafından alındığını duyurdu.
YKS takvimiyle ilgili soru ve öneriler Milli Eğitim Bakanlığı çağrı merkezlerinde aşırı yoğunluğa neden olunca uzaktan eğitim sürecindeki iletişimin aksamaması için bilgilendirme yapıldı.
Bakanlık yetkililerinden yapılan bilgilendirmede, YKS ile ilgili kararların YÖK tarafından alındığı belirtildi.
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