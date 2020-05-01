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Öğretim görevlisi, babası ile aynı kaderi yaşadı

Tokat'ta, babasını 16 yıl önce kalp krizinden kaybeden öğretim görevlisi İsmail Zafer Tanırverdi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 01 Mayıs 2020 19:07
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Öğretim görevlisi, babası ile aynı kaderi yaşadı

Tokat'ta, babasını 16 yıl önce kalp krizinden kaybeden öğretim görevlisi İsmail Zafer Tanırverdi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Zafer Tanrıverdi (44) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tanrıverdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin cenazesi Sakarya'dan memleketi Tokat'a akşam saatlerinde getirildi. Ali Paşa Caminde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 1 çocuk babası Tanrıverdi'nin cenazesi Şeyh-i Şirvani mezarlığında toprağa verildi.

Babası da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Eski MHP Tokat İl Başkanı Zeki Kurt, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Zafer kardeşimiz çok dürüst, inançlı, davasına kendini adamış, çizgisinden taviz vermeyen bir kardeşimizdi. Rabbim rahmet eylesin. Kalp krizi sonucu vefat etti. Tüm camiamızı üzdü. Belediye Başkan Adayımız olan babası Ahmet Tanrıverdi 2004 seçimlerine 3 gün kala o da kalp krizinden vefat etmişti. Oğlu da kalp krizi sonucu vefat etti. Ben başta ilesi olmak üzere bütün camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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