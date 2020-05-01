Direksiyon başında felç geçiren sürücü kaza yapıp hayatını kaybetti
Samsun'da aracıyla seyir halindeyken felç geçiren sürücü trafik kazası yapıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti
|01 Mayıs 2020 19:21
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Samsun'da aracıyla seyir halindeyken felç geçiren sürücü trafik kazası yapıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Aydın (65) idaresindeki 55 FB 392 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken sol tarafından felç geçirdi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje ve bankete çarptı. Kazada ağır yaralanan Kemal Aydın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kemal Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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