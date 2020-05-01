CHP İlçe Başkanına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza
|01 Mayıs 2020 19:28
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiye idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, aralarında Muğla'nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
Vatandaşların sınırlandırmaya büyük ölçüde uyduğu görülen kent genelinde polis ve jandarma ekipleri aralıksız kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediyenin çöp kamyonuna binerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine katılıp kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen CHP İlçe Başkanı Karahan ile 12 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza uyguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüste iyileşen sayısı, vaka sayısının 2 katını geçti
01 Mayıs 2020 19:15
|Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
01 Mayıs 2020 17:49
|Bakanlık'tan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü önerileri
01 Mayıs 2020 17:20
|İçişlerinden 1 Mayıs açıklaması: Provokasyona açık bir ortam oluşturuldu
01 Mayıs 2020 16:46
|Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Mayıs 2020 15:20
|İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama
01 Mayıs 2020 14:44
|'Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak'
01 Mayıs 2020 13:50
|Atatürk Üniversitesinin aşı geliştirme çalışmalarına bir milyon lira destek
01 Mayıs 2020 13:28
|İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
01 Mayıs 2020 12:32
|Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı
01 Mayıs 2020 12:03