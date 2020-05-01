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Koronavirüs yenen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu
 01 Mayıs 2020 19:39
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Koronavirüs yenen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen bir kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu.

Hatay'ın İskenderun Devlet Hastanesi'nde Korona virüs tedavisi tamamlanan Firdevs Burkay, sevincini erik dalı oynayarak gösterdi. Odasının önünde müzik eşliğinde erik dalı oynayan kadına, doktor ve hemşireler de alkışlarla eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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