MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında Erk Acarer'e yakalama
|01 Mayıs 2020 19:52
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamede "firari" olarak bulunan Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda, biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, "firari şüpheli" Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Savcılığın talep yazısında, şüpheli Erk Acarer'in, 7 Nisan 2017'de yurt dışına çıktığı ve bir daha ülkeye gelmediği, hakkında birçok yakalama kararı olduğu ve Almanya'da bulunduğu belirtildi.
Acarer'in, MİT mensuplarının görev ve konumunu deşifre ederek ailesinin can güvenliği ile MİT Başkanlığındaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının ve ailelerinin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü aktarılan yazıda, şüphelinin, firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı kaydedildi.
Yazıda, bu nedenlerle şüpheli Acarer hakkında MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasının talep edildiği bildirildi.
Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan Acarer hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Öte yandan Acarer hakkında, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.
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