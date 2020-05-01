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Şanlıurfa'da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
 01 Mayıs 2020 20:37
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Şanlıurfa'da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Anadolu Ajansı
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