Covıd-19 sebebiyle kayıt donduran öğrenciler araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilir mi?

SORU: Eskişehir Teknik Üniversitesinde tezli yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Malum pandemi süreçlerinden dolayı Yükseköğretim Kurulunun verdiği haktan yararlanarak lisansüstü eğitimimi dondurmak durumunda kaldım. Ancak bu süreçte, üniversiteler tarafından araştırma görevlisi ilanları çıkmaktadır. Şartlarını taşıdığım ilanlara kaydım donmuş şekilde başvurmamda yasal olarak bir engel bulunup bulunmadığını merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim.

CEVAP: Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim süreçleri, 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde düzenlenmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, ilgili yönetmelikte kayıtlarının dondurulması ile ilgili bir düzenleme yer almamakta olup, buna dair usul ve esasların senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, kayıtlı olduğunuz üniversitenin 22 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen uygulamada olan "Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ni incelediğimizde; "Öğrenim Haklarının Saklı Tutulması" başlıklı 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; "Senato tarafından belrlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı olarak öğrencinin, ÖĞRENCİLİK HAKLARI saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeler ilgili enstitü müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren 4 hafta içinde teslim eder ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin öğrenim süresince en fazla 2 yarıyıl, doktora programı öğrencisinin ise en fazla 4 yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azam öğrenim süresinden sayılmaz." denilmektedir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi sürecinden alınan karar gereğince; "Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtları dondurulabileceği ayrıca, kayıt dondurulan bu sürenin azami süreden sayılmayacağı" belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve YÖK kararı dikkate alınarak konu bir bütün halinde değerlendirildiğinde; kayıtlı olduğunuz üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliğinde kayıt dondurma hakkı ile birlikte "öğrencilik haklarınızın saklı tutulacağına" dair ibarenin olması ve dondurulan sürenin gerek ilgili yönetmelikte hükmü gerekse YÖK kararında belirtildiği gibi azami sürenize sayılmayacağının açıkça belirtilmesi sebebiyle, halen devlet veya vakıf üniversiteleri tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına "COVID-19" gerekçesiyle eğitiminizi dondurduğunuza dair belgeyi eklemek suretiyle müracaat etmeniz halinde başvurunuzun kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.