1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Covıd-19 sebebiyle kayıt donduran öğrenciler araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilir mi?

COVID-19 sebebiyle kayıt donduran lisansüstü öğrencilerin bu tarihlerde ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvurmalarında engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.
 03 Mayıs 2020 00:27
Yazdır
Covıd-19 sebebiyle kayıt donduran öğrenciler araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilir mi?

SORU: Eskişehir Teknik Üniversitesinde tezli yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Malum pandemi süreçlerinden dolayı Yükseköğretim Kurulunun verdiği haktan yararlanarak lisansüstü eğitimimi dondurmak durumunda kaldım. Ancak bu süreçte, üniversiteler tarafından araştırma görevlisi ilanları çıkmaktadır. Şartlarını taşıdığım ilanlara kaydım donmuş şekilde başvurmamda yasal olarak bir engel bulunup bulunmadığını merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim.

CEVAP:Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim süreçleri, 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde düzenlenmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, ilgili yönetmelikte kayıtlarının dondurulması ile ilgili bir düzenleme yer almamakta olup, buna dair usul ve esasların senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, kayıtlı olduğunuz üniversitenin 22 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen uygulamada olan "Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ni incelediğimizde; "Öğrenim Haklarının Saklı Tutulması" başlıklı 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; "Senato tarafından belrlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı olarak öğrencinin, ÖĞRENCİLİK HAKLARI saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeler ilgili enstitü müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren 4 hafta içinde teslim eder ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin öğrenim süresince en fazla 2 yarıyıl, doktora programı öğrencisinin ise en fazla 4 yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azam öğrenim süresinden sayılmaz." denilmektedir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi sürecinden alınan karar gereğince; "Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtları dondurulabileceği ayrıca, kayıt dondurulan bu sürenin azami süreden sayılmayacağı" belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve YÖK kararı dikkate alınarak konu bir bütün halinde değerlendirildiğinde; kayıtlı olduğunuz üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliğinde kayıt dondurma hakkı ile birlikte "öğrencilik haklarınızın saklı tutulacağına" dair ibarenin olması ve dondurulan sürenin gerek ilgili yönetmelikte hükmü gerekse YÖK kararında belirtildiği gibi azami sürenize sayılmayacağının açıkça belirtilmesi sebebiyle, halen devlet veya vakıf üniversiteleri tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına "COVID-19" gerekçesiyle eğitiminizi dondurduğunuza dair belgeyi eklemek suretiyle müracaat etmeniz halinde başvurunuzun kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk profesörden alkışlanacak başarı
02 Mayıs 2020 09:02		 2020 YKS tarihinin öne alınma ihtimaline tepki var
02 Mayıs 2020 02:32
'Dijital Eğitim' projesine yeni üniversiteler katıldı
01 Mayıs 2020 10:38		 İÜ, dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüledi
30 Nisan 2020 11:23
TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi
25 Nisan 2020 10:26		 YÖK: Üniversite hastanelerinde 7 bin 11'i hasta iyileşti
22 Nisan 2020 12:57
'Daha önce görmediğimiz böcek türleriyle karşılaşacağız'
21 Nisan 2020 09:29		 Türk bilim insanından Kovid-19 ilaç araştırmalarına katkı sağlayacak proje
18 Nisan 2020 11:19
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkartılacak
16 Nisan 2020 11:04		 Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ilişkin açıklama
16 Nisan 2020 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya 2
nihat hatipoğlu'nun yaptığı sahuru paylaşması 1
ulaşgkc 3
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 4
Kingdom 1
yatırım araçları 2
ömer döngeloğlu 6
geldik evde yoktunuz 2
Yks 2020'nin 27-28 haziran'da yapilmasi 1
ekmek kokusu 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam