Bitlis'te şehit uzman çavuşlar için tören düzenlendi
|03 Mayıs 2020 15:22
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Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağlanması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ve Hasan Kuzu şehit olurken, 4 uzman çavuş ise hafif şekilde yaralandı.
Çatışma bölgesinden kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılırken, şehit askerler için de bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ile polis ve askeri yetkililer katıldı.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua okundu. Tören sonunda şehit cenazeleri, uçakla memleketlerine götürülmek üzere helikopterle Muş'a uğurlandı. Uzman Çavuş Eyüp Fidan Aksaray'da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu ise memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek
ŞEHİT FİDAN'IN CENAZESİ, NEVŞEHİR'DEN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30) ile şehit olan Uzman Çavuş Eyup Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Aksaray'dan gelen şehit yakınları katıldı. Şehit Fidan'ın Türk bayrağına tabutu, burada yapılan törenin ardından silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konulup, kara yoluyla memleketi Aksaray'a gönderildi.
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