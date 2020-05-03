3 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
3 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|03 Mayıs 2020 00:01
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1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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