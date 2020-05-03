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İspanya Başbakanı: Aşı bulunmadıkça salgının tekrar artacağına eminim

İspanya'da koronavirüs salgınına karşı OHAL'in 23 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıklayan Başbakanı Sanchez yaptığı konuşmada "Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğimize eminim" ifadesini kullandı.
 03 Mayıs 2020 00:56
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İspanya Başbakanı: Aşı bulunmadıkça salgının tekrar artacağına eminim

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan beri uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) 23 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik yeni tedbirleri açıkladı.

'Bir B planı yok'
"Olağanüstü halin iyi işlediğini ve buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. A planı olağanüstü hal ve bir B planı yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan ve toplu olarak korunmamızı sağlayan tek yol bu" diyen Sanchez, OHAL'in 2 hafta daha uzatılması talebiyle, gelecek çarşamba meclisin onayını isteyeceklerini söyledi.

"Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğimize eminim" diyen Sanchez, salgına karşı alınan bireysel korumaların aynı ciddiyetle devam etmesi gerektiğini ve ulusal sağlık sisteminin stres altına girmesini önlemek zorunda olduklarını vurguladı.

4 aşamalı normalleşme
Ülke genelinde 4 aşamalı olacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek kademeli normale geçiş süreciyle ilgili de detaylar paylaşan Sanchez, "4 Mayıs'tan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu olacak" dedi.

İspanya Başbakanı, pazartesiden itibaren toplu ulaşım için 6 milyon, belediyelere 7 milyon ve sosyal kurumlara 1,5 milyondan fazla maske dağıtacaklarını duyurdu.

Sanchez ayrıca, Kovid-19'un ülke ekonomisinde yarattığı ciddi zararı hafifletmek için de önlemler aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 100 olurken, toplam vaka da 216 bin 582'ye ulaştı.

Kademeli normalleşme takviminde açıklanan "0 seviyesi" kapsamında 4 Mayıs Pazartesi günü ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarı randımanlı açılacak. Restoranlar sadece evlere servis yaparken, kafeteryaların teraslarının yüzde 30 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesi sağlanacak.

Kovid-19 salgınının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarındaki 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılarak, sınırlı sayı ile açık kültürel aktivitelere izin verilecek.
Memurlar.Net
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