Tunceli dağlarına 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazmak ülkeye ne sağlar?

Mazlum Der Diyarbakır Şubesi, Tunceli ili Pülümür ilçesindeki dağın yamacına güvenlik güçleri tarafından "Ne Mutlu Türküm diyene" şeklinde büyükçe bir yazı yazılmasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Şubenin yaptığı bu açıklama daha sonra Mazlum Der Genel Merkezince de paylaşılmıştır.

Yapılan açıklama şu şekildedir:

Sloganlarla mutlu etme dönemine geri dönmeyelim!

Tunceli ili Pülümür ilçesindeki dağın yamacına güvenlik güçleri tarafından "Ne Mutlu Türküm diyene" şeklinde büyükçe bir yazı yazılmış ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel de bunu kamuoyuna övgüyle paylaşmıştır.

Onlarca etnik kimliğin yaşadığı Türkiye'de, vatandaşlık üst kimliği gölgelenerek ırk temelli övünme anlayışı, etnik temelli bu ifadeye inanmayan bölge insanını mutlu etmemektedir. Milliyetçi ve ötekileştirici bu söylemler, doğal olarak karşıtını da üretebilmektedir.

Ülkenin diğer bölgelerine yazılmayan bu tür yazıların özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörle mücadele adı altında yazılması; birliğe, kardeşliğe ve ortak gelecek hayaline katkı sunmayacaktır. Ayrıca son yıllarda vazgeçilen bu tür sloganların yeniden dağlara yazılmaya başlanması da düşündürücüdür.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana nüfusunun çoğunluğu, Türk etnik kimliği dışında, Kürt/ Zazaların oluşturduğu bölgelerdeki vatandaşların gözüne sokarcasına yazılan bu tür sloganlar; yerel halkın çoğunluğu tarafından psikolojik baskı aracı olarak görülmekte ve aidiyet duygusunu da zayıflattığı bilinmektedir.

Mazlumder Diyarbakır Şubesi olarak; Vatandaşlık üst kimliği dışında, bir arada yaşama ve ortak gelecek düşüncesine katkı sunmayan etnik temelli bu tür sloganların dağlara yeniden yazılmasından vazgeçilmesi gerektiğini bildiririz.