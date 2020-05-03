Fatmanur Altun: Mahremiyetin böylesine hiçe sayılması çok acı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Altun eşi Fatmanur Altun, konuyla ilgili haberleri eleştirdi. Altun, "Öyle üzgünüm ki... Ben ve dört çocuğum bunca yıldır sakince, kendi halimizde yaşamaya çalışan insanlardık. Bu süreçte boy boy fotoğraflarım çıkıyor, evin adresi ortaya döküldü, her gün türlü iftiralar atılıyor" dedi.

"Benim anonim olma hakkımı elimden aldılar Nagehan Hanım, bir polis korumayı dahi almak istemeyen bir insandım" diyen Altun, şunları söyledi: