Covid-19 salgını ile birlikte kamunun açtığı 19 site

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesiyle ülkemize giren Covid-19 salgını sonrasında, kamu kurumları bilgilendirici ve eğitici internet siteleri açtılar.

Bazı kurumlar da arşivlerindeki dergileri ücretsiz olarak erişime açtı, bazı kurumlar ise (TÜBA, Dışişleri SAM gibi) özel sayılar yayımladılar.

Bunların en başında ise, Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs verilerini yayımladığı covid19.saglik.gov.tr internet sitesi geliyor.

İşte kamu kurumlarının, Covid-19 salgını ile birlikte yeni açtığı veya yeni modüller eklediği 19 internet sitesi ve yayın