Covid-19 salgını ile birlikte kamunun açtığı 19 site
|03 Mayıs 2020 02:17
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11 Mart'ta ilk vakanın görülmesiyle ülkemize giren Covid-19 salgını sonrasında, kamu kurumları bilgilendirici ve eğitici internet siteleri açtılar.
Bazı kurumlar da arşivlerindeki dergileri ücretsiz olarak erişime açtı, bazı kurumlar ise (TÜBA, Dışişleri SAM gibi) özel sayılar yayımladılar.
Bunların en başında ise, Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs verilerini yayımladığı covid19.saglik.gov.tr internet sitesi geliyor.
İşte kamu kurumlarının, Covid-19 salgını ile birlikte yeni açtığı veya yeni modüller eklediği 19 internet sitesi ve yayın
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-devletten başvuru yapabilecek.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Araştırmacılar Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Belge Tarama Sisteminden (BETSİS) Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyenler belgelerin görüntülerine erişebilecektir.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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İletişim Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine sunuldu.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için http://koronaonlem.saglik.gov.tr internet sitesini kurdu.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitimle https://www.eba.gov.tr/ EBA, internet ve TRT ile televizyondan eğitim öğretime geçildi.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin anlatıp öğrencilerin resimlendirdiği Anadolu masallarının Türkçe ve İngilizce anlatımlarını içeren bir Youtube kanalı kurdu. Ayrıca masalların dijital olarak "Anadolu Masalları Sanal Sergisi" adıyla http://oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari adresinden de gezilebildiğini belirtildi.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TÜBİTAK dergilerinin ücretsiz erişime açıldığını duyurdu.
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TÜBİTAK dergilerine ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen COVID-19 Türkiye Web Portalı kullanıma sunuldu.
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Portala ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu yayımladı.
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164 sayfalık raporu okumak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.
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Kat irtifakı/ kat mülkiyetine ilişkin işlemler ile cins değişiklik işlemleri https://webtapu.tkgm.gov.tr/ üzerinden başvurulara veya e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanacağı belirtildi.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere "https://www.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Türk lirasının eski banknotları ve madeni paralarının inceleyebileceği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sanal müzesi ise "https://sanalmuze.tcmb.gov.tr" adresinden paranın tarihini gözler önüne seriyor.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 427 kitaptan oluşan listeye, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından kitap önerilerinde bulundu.
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Siteye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ
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Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi "Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler" başlıklı özel bir sayı yayımladı.
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işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranını seçerek yapabileceklerini ifade etti.
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15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtildi.
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Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüs temaslısı olan, tanısı koyulan ancak belirtiler olmadığı için ya da hafif semptomlar gösterdiği için evde izolasyonuna karar verilen vatandaşların takibi yapılmaya başlandı.
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