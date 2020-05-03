İstanbul'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze döndü.
|03 Mayıs 2020 02:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.
YAĞIŞ ŞİMŞEKLERLE GELDİ
Yağışın İstanbul'da bölgesel olarak sağanak şeklinde devam ettiği görüldü. Başakşehir'de sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler nedeniyle gecenin gündüze döndü.
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