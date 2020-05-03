1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in telafi eğitimi takvimi hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" açıklamasının ardından okulların bu tarihte açılması için planlama başladı. Telafi eğitiminin 5 hafta yapılması bekleniyor. Bunun 4 haftası Haziran ayında, 1 haftası da Eylül ayında olacak.
 03 Mayıs 2020 07:50
Yazdır
MEB'in telafi eğitimi takvimi hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" ifadelerinin ardından okulların bu tarihte açılması için planlama başladı. Telafi eğitimi toplam 5 hafta yapılacak. 4 haftası haziran ayında 1 haftası ise eylül ayında tamamlanacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından ilk, orta ve lise düzeyi eğitim veren okullarda 16 Mart tarihinden itibaren eğitime ara verildi. Öğrenciler EBA üzerinden online ve TRT'de yayına başlayan üç EBA TV kanalı üzerinden eğitime devam ediyor. Türkiye'de Ramazan Bayramı sonrası normalleşme süreci konuşulurken bunun eğitime yansıması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söylemişti. Milli eğitim müdürlükleri Bakanlık koordinesinde bu yönde çalışmalara başladı.

ZÜMRE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME

Selçuk, il milli eğitim müdürleriyle her hafta gruplar halinde video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından il milli eğitim müdürlükleri de kendi koordinesindeki okulların zümre başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

4 HAFTA HAZİRAN'DA 1 HAFTA EYLÜL'DE

Edinilen bilgilere göre, salgın düşme trendine geçer ve kontrol altına alınırsa okulların 1 Haziran'da açılması ve telafi eğitiminin 5 hafta yapılması planlanıyor. Plana göre telafi eğitiminin 4 haftası haziran ayında, kalan 1 haftası ise eylül ayında yapılacak.

ÖNCELİKLİ KONULARA RAPOR

Öğretmenlerden 2 rapor şeklinde 5 haftalık bir telafi eğitimi planlanması istendi. Okulların kapandığı 16 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim süresince yapılanlar raporlanacak. Telafi programı için yüz yüze işlenmeyen konulardan öncelikle öğrencinin ihtiyaç duyacağı konular raporlanacak. Gerekli kazanımlar için ihtiyaç duyulan toplam ders saati süresi belirlenecek. MEB, aldığı bu raporlarla telafi eğitiminin müfredatını belirleyecek. Okullarda pandemi sürecine uygun olarak az sınıf mevcuduyla ders işlenecek.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi
04 Mayıs 2020 13:01		 EBA'da en fazla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
04 Mayıs 2020 13:00
Ünlü isimler, TRT EBA'da çocuklara masal anlatmaya başladı
04 Mayıs 2020 11:48		 MEB'den çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı
04 Mayıs 2020 11:31
Okullar bayramdan sonra böyle açılacak... İşte son karar
03 Mayıs 2020 12:00		 MEB'den lise öğrencilerine 'uluslararası yazılım eğitimi' fırsatı
03 Mayıs 2020 11:08
Uzaktan eğitimle ilgili merak edilen 18 soru ve cevabı
02 Mayıs 2020 12:57		 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının 'başvuru adımları' açıklandı
02 Mayıs 2020 11:32
EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak
02 Mayıs 2020 11:08		 Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi
01 Mayıs 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu21:24 - Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
nihat hatipoğlu'nun yaptığı sahuru paylaşması 1
üç günlük sokağa çıkma yasağı 4
dudak payı 8
buralar hep dutluktu 3
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
20'lik diş 1
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam