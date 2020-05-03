MEB'in telafi eğitimi takvimi hazır
|03 Mayıs 2020 07:50
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" ifadelerinin ardından okulların bu tarihte açılması için planlama başladı. Telafi eğitimi toplam 5 hafta yapılacak. 4 haftası haziran ayında 1 haftası ise eylül ayında tamamlanacak.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından ilk, orta ve lise düzeyi eğitim veren okullarda 16 Mart tarihinden itibaren eğitime ara verildi. Öğrenciler EBA üzerinden online ve TRT'de yayına başlayan üç EBA TV kanalı üzerinden eğitime devam ediyor. Türkiye'de Ramazan Bayramı sonrası normalleşme süreci konuşulurken bunun eğitime yansıması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söylemişti. Milli eğitim müdürlükleri Bakanlık koordinesinde bu yönde çalışmalara başladı.
ZÜMRE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME
Selçuk, il milli eğitim müdürleriyle her hafta gruplar halinde video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından il milli eğitim müdürlükleri de kendi koordinesindeki okulların zümre başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
4 HAFTA HAZİRAN'DA 1 HAFTA EYLÜL'DE
Edinilen bilgilere göre, salgın düşme trendine geçer ve kontrol altına alınırsa okulların 1 Haziran'da açılması ve telafi eğitiminin 5 hafta yapılması planlanıyor. Plana göre telafi eğitiminin 4 haftası haziran ayında, kalan 1 haftası ise eylül ayında yapılacak.
ÖNCELİKLİ KONULARA RAPOR
Öğretmenlerden 2 rapor şeklinde 5 haftalık bir telafi eğitimi planlanması istendi. Okulların kapandığı 16 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim süresince yapılanlar raporlanacak. Telafi programı için yüz yüze işlenmeyen konulardan öncelikle öğrencinin ihtiyaç duyacağı konular raporlanacak. Gerekli kazanımlar için ihtiyaç duyulan toplam ders saati süresi belirlenecek. MEB, aldığı bu raporlarla telafi eğitiminin müfredatını belirleyecek. Okullarda pandemi sürecine uygun olarak az sınıf mevcuduyla ders işlenecek.
Nur Banu Aras
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