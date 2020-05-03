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Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
 03 Mayıs 2020 07:47
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Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı.

- Kongre üyelerinden de teşekkür

Diğer yandan bazı Temsilciler Meclisi vekilleri de konuya dair Twitter'dan açıklama yaparak Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin ABD'nin salgınla mücadele edebilmesi için gönderdiği tıbbi ve gerekli ekipmanları iyi niyet ve dayanışma içeren bir jest olarak tanımlayan Cumhuriyetçi Vekil Alex Mooney, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu kritik zamanlarda gösterdiği müttefiklikten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu üyesi olan Steve Chabot da benzer bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede ön saflarımızda görev yapan sağlıkçılarımızın korunması için bu haftada iki kez yaptığı bağışlar için teşekkür ederim. Cömertliğin için teşekkürler Türkiye." dedi.

Demokrat Vekil Alcee Hasting ise Türk halkına binaen Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek, yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Güney Karolina Vekili Joe Wilson da yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD-Türkiye ilişkilerine odaklanan Türk Dostluk Grubu Başkan Vekili olarak, NATO müttefikimiz Türkiye'nin cömertliğine minnettarım. Büyükelçi Serdar Kılıç'ın başarıyla temsil ettiği değerli Türkiye. Beraber çalışarak, Türk ve Amerikan halkını Wuhan virüsünden koruyacağız."
Anadolu Ajansı
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