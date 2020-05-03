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Karantina süreci aile içi şiddeti gün yüzüne çıkardı

Son iki ayda baba-evlat cinayetlerinde yaşanan artış dikkat çekti. Uzmanlar "Salgın sebebiyle aile fertleri hiç olmadığı kadar bir arada yaşamak mecburiyetinde kaldı. Bu durum var olan huzursuzlukları görünür hale getirdi" diyor.
 03 Mayıs 2020 08:35
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Karantina süreci aile içi şiddeti gün yüzüne çıkardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan S.A (15), iddiaya göre babası Ekrem A'yı tüfekle öldürdü. Önceki gün, İzmir Buca'da 16 yaşındaki lise öğrencisi N.U, koltukta uyuyan babası Zafer U'yu (44) tabanca ile başından vurdu. Bu vakalar, sadece son iki günde yaşandı. Mart ayından itibaren yani salgın sebebiyle karantina sürecinin başlamasıyla ülke genelinde evlat-baba cinayeti sayısı 10'u geçti. Vakaları gazetemize değerlendiren uzmanlar, dışarıdan izole hayatın etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. İşte görüşler...

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Semra Baripoğlu: Covid-19 sebebiyle aile fertleri, hiç olmadığı kadar bir arada yaşamak zorunda kaldı. Bu durum var olan huzursuzlukları görünür hale getirdi. Pandemi öncesinde de ailede sevgisizlik, saygısızlık, şiddet kol geziyorsa karantina günlerinde bunun arttığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Zaten herhangi bir şekilde silah bulundurmak, kişinin hayatında şiddetin olduğunun açık bir göstergesidir. Cinayet işleyen kişilerin bir kısmında şiddete eğilim, dürtü kontrol bozukluğu olduğunu da görüyoruz. O silahı elinde bulunduran baba-genç mutlaka bir gün kullanacaktır. Bu dönemde çatışma konularının gerekirse tek tek gözden geçirilerek ailece ele alınması, döneme özgü çözümlerin hep birlikte üretilmesi gerek. Odaların, bilgisayarın, TV'nin kullanımı, alışverişin yapılması, ev işlerinin paylaşımı gibi...

İBADET EDİN

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel: Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayında ruhsal dinginlik çok önemli. Bol bol dua ve ibadet etmek gerek. İbadet, ruhi yatışma sağlar. Tespih çekin, sohbet edin, hobilerinizle ilgilenin, pencerenizin önüne kuşlar için ekmek bırakın, sokak hayvanlarına yiyecek verin, evinizdeki çiçeklerle ilgilenin. Böylece ruhi açıdan rahatlayabilirsiniz.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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