Bilim Kurulu Üyesi: Bayramda da tedbirlere uyarsak ışığı göreceğiz

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede önemli mesafeler kat ettiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü SABAH'a konuştu. Özlü, "Avrupa'da koronavirüsün pik olduğu süreç 11-12 haftada oldu. Bizde ise bu süreç 5'inci haftada oldu. Ancak bu bir daha yukarı yönlü bir hareket olmayacağı anlamına gelmez. Önümüze daha umutlu bakabiliriz. Çok hızlı yükselme, düşme olmayacak. Geldiğimiz nokta bize yatay seviyede olduğumuzu gösteriyor. Asla güvende değiliz. Hassas ve kırılgan bir noktadayız. Ancak tedbirleri, sosyal mesafeyi ve Bilim Kurulu'nun kararlarına herkesin azami riayet etmesi gerekiyor. Tünelin ucunda ışık var. Bayramı da yeni bir bulaşı olmadan atlatırsak, bayram sonrası yavaş yavaş normale dönebiliriz" diye konuştu. İşte Özlü'nün özetle söyledikleri:

AŞI BULUNANA KADAR DEVAM

Her geçen gün yoğun bakım hasta sayısında azalma, iyileşen hasta sayısında da gözle görülür şekilde artma var. Ancak normale dönüş için çok hızlı bir geçiş olmayacak. Kırılgan ve hassas bir noktadayız. Koronavirüs öncesi gibi de devam etmeyecek kimsenin hayatı. Aşı bulunana kadar herkes risk altında. Süreci aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Aksi halde tersine döner. Evet, önümüze umutla bakabiliriz. Işık göründü tünelin ucunda. Ancak tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Evde kalan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sürecin zahmetli olduğunun farkındayız. Ancak bunların hepsi daha iyi ve sağlıklı bir şekilde hayata başlamamıza vesile olacak. Boşu boşuna evde kalmadığımızı önümüzdeki aylarda daha iyi göreceğiz.

SOSYAL MESAFEYİ KORUYALIM

Dişimizi sıkacağız. Bu işi sonlandırana kadar tedbirlerden asla taviz vermememiz gerekiyor. Bunlarda bir gevşeme olursa yatay inme, tekrar dikey hale gelebilir. İkinci bir pik noktasıyla karşılaşabiliriz. Çok kırılgan bir süreç. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimize giriş çıkışların yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan kararlarda alınan sonuçlar iyi. Bu kısıtlamalar ve önlemler aynı zamanda nüfusu az diğer illerimizi de korumuş oldu. Virüsün aşısı bulunmadığı sürece sosyal mesafe kavramı ve önlemler devam etmeli. Normal işe giderken, sokağa çıkarken mesafe kuralı devam etmeli. Maske kullanmaya devam edeceğiz.

RİSKLERE DİKKAT

Ramazan Bayramı'nın getirdiği riskleri de dikkate almamız gerekiyor. Akrabalar, komşular bayramlarda birbirlerini ziyaret ediyor. İftar davetleri, teravihler, hatim ya da mukabele gelenekleri bizim toplumumuzda bir gelenek haline gelmiştir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devreye girmesi lazım.

30 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Türkiye'de 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük koronavirüs vaka sayısı 2 binin altına düştü. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 451 ile günlük vakaların (1938) iki katına çıktı. Vefat sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam vefat sayısı 3 bin 336 oldu. Toplam vaka sayısı 124 bin 375'e yükselirken, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 445'e, entübe hasta sayısı da 778'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanayi üretiminin güvenle devamı için de çalıştıklarını belirterek, "Gebze'de 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" dedi.



ERHAN ÖZTÜRK