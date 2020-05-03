Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
|03 Mayıs 2020 09:36
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Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının bayram sonrasına kadar süreceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Arife ve 1. günü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı'nda yasağın uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağı ise merak konusu.
Bu konuda, yaşanabilecek temas yoğunluğu dikkate alınarak bayramda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması konusunda görüş birliğinin oluştuğu öğrenildi.
Bayram boyunca, yani 23 Mayıs Cumartesi günü dahil 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına bu çerçevede kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.
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