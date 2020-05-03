Virüsü yenen Bilim Kurulu üyesi: Normalleşme için erken
|03 Mayıs 2020 10:01
|Yazdır
Prof. Dr. Serhat Ünal, "1 haftadır vaka sayılarında bir azalma, iyileşen vaka sayılarımızda da bir artış var. Uygulanan sıkı kontrol yöntemleri sayesinde bu başarıya ulaştık. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün" diye konuştu.
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Ünal, "Sayın bakanımız 28 Mayıs'a kadar tedbirlerin devam edeceğini söylemişti. Ben de böyle düşünüyorum. 28 Mayıs sonrası, yani bayramdan sonra, tedbirlerin artık nasıl olacağı, ne miktarda gevşeme yapılabileceği masaya yatırılabilir.
Elbette hükümetin başka kararları olabilir. Ama manzara bayramı bu tedbirlerle geçireceğimiz yönünde. Bayramlarımız elbette ki bizler için çok kutsal günler. Hepimiz istiyoruz gidelim büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin elimizi öpsün ama unutmayalım ki 'çok farklı ve özel' günlerden geçiyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde.
Vaka sayımızın artmaması için Türkiye'den 28 Mayıs'a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık bir miktar daha gayret lütfen. Zira tam da bu düşme döneminde işin ucu döner virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Hep beraber gayretlere devam" ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu üyesi Ünal da yeni tip Koronavirüs'ü yenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi
04 Mayıs 2020 22:29
|60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu
04 Mayıs 2020 22:10
|Günlük iyileşen sayısı 5 bini geçti
04 Mayıs 2020 20:20
|Şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması 7 il için kaldırılıyor
04 Mayıs 2020 19:44
|DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor
04 Mayıs 2020 14:52
|Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
04 Mayıs 2020 09:43
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Pazartesi uyarısı
04 Mayıs 2020 01:18
|Bugün karantinaya alınan ve karantinası sona eren yerler
03 Mayıs 2020 19:38
|İyileşen sayısı ilk defa günlük vaka sayısının 3 katını geçti
03 Mayıs 2020 19:00
|Ateş Kara: Aramızda hiçbir belirti göstermeyen 36 bin hayalet taşıyıcı var
03 Mayıs 2020 16:13